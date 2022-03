Zum Auftakt der Bürgerversammlungen in den Ortsteilen berichtete Bürgermeister Rainer Ott am Donnerstagabend in Gnötzheim über die Arbeit der Gemeinde. Am Ende gab es in der alten Schule für die Anwesenden auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

In den vergangenen beiden Jahren waren die Bürgerversammlungen jeweils wegen der Pandemie ausgefallen und auch in diesem Jahr waren aus diesem Grund deutlich weniger Bürger gekommen als sonst üblich. Diese wurden informiert, dass die vier Ortsteile zusammen derzeit 1000 Einwohner haben, im Vorjahr waren es 1032 und davor 996. In den vergangen drei Jahren gab es insgesamt 173 Zuzüge und 191 Wegzüge, was vor allem mit auswärtigen Arbeitern einer großen Firma zusammen hängt, die jeweils nur kurzzeitig in der Gemeinde gemeldet sind, erläuterte der Bürgermeister. Dies betrifft vor allem Gnötzheim, wo die Firma einige Arbeiterwohnungen hat.

Neues Baugebiet wird bald erschlossen

An Projekten hat die Gemeinde in Gnötzheim unter anderem den Weg zum Leichenhaus im Friedhof gepflastert, der bislang nur ein Kiesweg war. Das Feuerwehrhaus erhielt ein neues Tor. Vor dem Schwimmbad wurde eine Pergola mit Sitzgelegenheit angelegt und das Dach des Schwimmbads wurde neu gedeckt. Für die letzteren beiden Projekte konnte die Gemeinde jeweils eine Förderung aus dem interkommunalen ländlichen Entwicklungskonzept (ILEK) erhalten. Auch der Veranstaltungssaal in der alten Schule wurde renoviert. Außerdem bedankte sich Rainer Ott bei lokalen Firmen und einigen Bürgern die den Dorfplatz, den Bolzplatz und den Parkplatz am Bad hergerichtet haben.

Das nächste große Vorhaben im Ort wird die Erschließung eines neuen Baugebietes sein. Diese soll vermutlich im April beginnen. Die Verlosung der Bauplätze soll in der nächsten Gemeinderatssitzung durchgeführt werden, es sind schon einige Bewerber vorhanden, erklärte der Bürgermeister.

Vorschlag der Bürger: Transportable Rampe

Bei der Aussprache wurde angeregt, dass es auch in Gnötzheim einen Defibrillator geben sollte. Derzeit gibt es einen solchen nur in Martinsheim und Enheim, wo er jeweils von der Raiffeisenbank Obernbreit gespendet wurde. Es wurde angemerkt dass dies doch insbesondere in der Nähe des Schwimmbades sinnvoll wäre, das nicht mehr genutzte Buswartehäuschen könnte als Standort dienen.

Weiter wurde vorgeschlagen, eine transportable Rampe für die Eingangstreppe am alten Schulhaus und an der Kirche zu besorgen. Dies würde es erleichtern, einem Rollstuhlfahrer ins Gebäude zu helfen und auch "Rollator-Fahrer" sind mittlerweile einige im Ort vorhanden, so der Kommentar. Der Bau von permanenten Rampen wurde in der Vergangenheit als zu teuer abgelehnt. Beide Wünsche will die Gemeinde prüfen.