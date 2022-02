Im März sollen dieses Jahr wieder Bürgerversammlungen durchgeführt werden, kündigte Bürgermeister Rainer Ott auf der Sitzung des Martinsheimer Gemeinderates an. Dafür wurden am Montagabend in der alten Schule in Gnötzheim die Termine geplant.

Vorgesehen ist Donnerstag, 24. März, in Gnötzheim (Alte Schule), Freitag, 25. März, in Enheim (Gastwirtschaft), Montag, 28. März, Martinsheim (Sportheim) und Donnerstag, 31. März, Unterickelsheim (Feuerwehrhaus). Im vergangenen Jahr hatten die bereits geplanten Termine kurzfristig wegen der Corona-Lage wieder abgesagt werden müssen. Auch 2020 hatte die Gemeinde pandemiebedingt auf Bürgerversammlungen verzichtet, weshalb der Gemeinderat diese für längst überfällig hält.

Auch Privatleute können Förderanträge für Kleinprojekte stellen

Die Ratsmitglieder stimmten der Bauvoranfrage für den Abbruch eines Nebengebäudes und der Errichtung eines Einfamilienhauses an gleicher Stelle in Martinsheim zu. Bevor ein Bauantrag behandelt werden kann, muss mit der Gemeinde ein städtebaulicher Vertrag über die Erschließung abgeschlossen werden. Ebenfalls genehmigt wurde ein Anbau an einem bestehenden Wohnhaus in der Schulstraße in Martinsheim. Auch mit dem Abbruch eines ehemaligen Schalthauses und der Errichtung eines Carports mit Geräteschuppen an gleicher Stelle in Gnötzheim zeigte sich der Rat einverstanden.

Vertagt wurde das Thema ILEK-Regionalbudget. In der nächsten Sitzung soll entschieden werden, welche Projekte für die Förderung aus diesem Budget eingereicht werden sollen. Momentan ist unter anderem im Gespräch, einen Rastplatz für Radfahrer im Gemeindegebiet einzurichten. Insgesamt stehen 100 000 Euro für Kleinprojekte in den sieben Gemeinden der Interkommunalen Allianz Südost 7/22 zur Verfügung. Noch bis zum 31. März können auch von Privatpersonen Förderanträge gestellt werden. Informationen und Dokumente hierzu sind zu finden unter: www.suedost722.de/regionalbudget

Die restlichen beiden Bauplätze sollen verlost werden

Derzeit sind noch zwei Bauplätze im Baugebiet in Enheim zu vergeben, informierte der Bürgermeister. Diese sollen möglicherweise in der Sitzung im März unter den bis dahin eingegangenen Bewerbungen verlost werden.

Die nächste Gemeinderatssitzung ist voraussichtlich am Montag, 21. März.