Iphofen aktualisiert am 13.07.2021

Bürgerversammlungen der Stadt Iphofen ab 14. Juli

Iphofen hält Bürgerversammlungen für die Stadt und ihre Ortsteile ab. Die Termine sind laut Pressemitteilung: Mittwoch 14. Juli, Garten des evangelischen Gemeindehauses in Hellmitzheim, Dienstag, 20. Juli, im Innenhof der Landkreisscheune in Mönchsondheim, Mittwoch, 21. Juli, auf dem Platz am Bürgersaal in Birklingen, Donnerstag, 22. Juli, auf dem Platz am Feuerwehrhaus in Nenzenheim und am Freitag, 23. Juli im Bürgerhausgarten in Possenheim. Beginn ist jeweils von 20 bis 21.30 Uhr. Für die Stadt Iphofen finden die Bürgerversammlungen am 28. und 29. Juli jeweils von 19.30 bis 21 Uhr auf der Grünfläche des städtischen Sportplatzes statt.