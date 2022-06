Iphofen vor 35 Minuten

Bürgerversammlungen der Stadt Iphofen beginnen ab 6. Juli

Iphofen hält Bürgerversammlungen für die Stadt und ihr Ortsteile ab. Die Termine sind laut einer Pressemitteilung der Stadt: Mittwoch, 6. Juli, im Innenhof der Landkreisscheune in Mönchsondheim; Dienstag, 12. Juli, im Bürgerhausgarten in Possenheim; Dienstag, 19. Juli, im Garten des evangelischen Gemeindehauses in Hellmitzheim; Donnerstag, 21. Juli, auf dem Platz neben dem Schützenhaus in Dornheim; Dienstag, 26. Juli, auf dem Platz am Feuerwehrhaus in Nenzenheim; Mittwoch, 27. Juli, auf dem Platz am Bürgersaal in Birklingen.