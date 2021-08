Das Thema Hochwasser ließ sprichwörtlich die Wellen bei der Bürgerversammlung in Wiesentheid hoch schlagen. Mit etwa 30 Besuchern blieb die Zahl der Gekommenen überschaubar. Der ein oder andere war allerdings recht aufgebracht; Bürgermeister Klaus Köhler musste sich einige Vorwürfe anhören.

Zunächst berichtete der Bürgermeister von einer erst kürzlich erfolgten Video-Konferenz der Bürgermeister aus dem Dorfschätze-Verbund. Dabei besprachen sie mit Abgeordneten, Landrätin, sowie Behörden und Regierung das Thema Hochwasser und wie es weiter gehen soll. Köhler erwähnte, dass bereits 2013 mit Planungen zum Schutz vor Hochwasser begonnen worden sei. So richtig vorangekommen sei das Thema jedoch bis dato nicht.

Beim aktuellen Gespräch der Verantwortlichen seien neue Wege aufgezeigt worden. Dazu seien aber auch neue Planungen erforderlich, die Köhler kurz erläuterte. Zunächst müssen sich die Gemeinden einig sein, dann müsse ein Plaungsbüro mit dem Wasserwirtschaftsamt Maßnahmen zur Verbesserung erarbeiten. Dafür gebe es dann zum Teil hohe Zuschüsse. Allerdings wird all das lange Zeit in Anspruch nehmen.

Anwohner erbost über jahrelange Hängepartie

Daraufhin meldete sich mit Karl-Heinz Heßler ein betroffener Anwohner. Seit acht Jahren werde geplant. "Jetzt sehe ich wieder Planung. Das erschließt sich mir nicht. Ich habe einfach die Schnauze voll", sagte er. Sein Grundstück in der Jahnstraße liegt direkt an der Unterführung der B 286, wo der Sambach alles unter Wasser setzte. Der bei ihm entstandene Schaden, so Heßler, liege im knapp sechsstelligen Bereich.

Ihn unterstützte mit Robert Lehovec ein weiterer Anwohner. Er monierte, dass die neuen Probleme durch das über Felder aus Richtung Abtswind heranschießende Wasser gekommen seien, nicht vom Sambach. Lehovec machte die Erneuerung der Kreisstraße nach Untersambach mit deren Folgen dafür verantwortlich.

Darauf wies auch Karl-Heinz Heßler hin, der es "unglaublich" nannte, dass dies vom Landratsamt zurückgewiesen wurde. Er forderte vom Ortsoberhaupt, dieser müsse mehr Druck auf die Behörden ausüben. Nach acht Jahren Planung "mit null Output fühle ich mich verarscht". Ausdrückliches Lob von den Anwohnern bekamen die Feuerwehren, die beim Hochwasser "einen tollen Job" gemacht hätten, sagte Lehovec.

Bürgermeister verspricht mehr Tempo beim Hochwasser-Schutz

Ihm sei klar, so Bürgermeister Köhler, dass man jetzt beim Thema Hochwasser Gas geben müsse. Er wehrte sich mehrmals dagegen, dass von Seiten der Kommunen nichts getan wurde und werde. Er berichtete von einer E-Mail, die die Dorfschätze-Gemeinden noch Anfang Juli, kurz vor dem Hochwasser, aus München bekommen hätten. Darin sei keine Aussage über eine Höhe von Zuschüsse für Planungen gemacht worden.

Daraufhin habe Otto Hünnerkopf als früherer Landtagsabgeordneter seine Kontakte genutzt, um nachzufragen. Ihm habe man die Zahlen genannt. "Da stimmt doch etwas nicht", mochte Köhler das nicht verstehen. Der Bürgermeister wehrte sich dagegen, dass mancher ihm die Schuld für die seit 2013 erfolgten Versäumnisse in die Schuhe schiebe. Schließlich sei er erst seit 14 Monaten im Amt.

Bürgermeister Köhler verdeutlichte außerdem, dass nahezu alle Aktivitäten der Kommunen zum Hochwasserschutz nur mit Erlaubnis des Wasserwirtschaftsamts erfolgen dürfen. Das Thema werde und könne man nur zusammen mit den umliegenden Gemeinden angehen. Kosten von rund fünf Millionen Euro wurden allein für Wiesentheid berechnet. Köhler versprach: "Wir werden etwas tun; wir werden viel tun."