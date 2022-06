Kitzingen vor 1 Stunde

Bürgerversammlung und Orts-Rundgang in Sickershausen

Aktuelle Informationen aus der Stadtverwaltung stehen auf der Tagesordnung der Bürgerversammlung für den Kitzinger Stadtteil Sickershausen am Montag, 19. September, um 19 Uhr in der Sickerhalle. Dies teilt die Stadt Kitzingen mit. Am Ende der Veranstaltung haben traditionell die Bürger das Wort.