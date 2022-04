Derzeit hat der Bürgerverein Unterickelsheim 59 Mitglieder, erklärte Vorsitzende Carola Markert auf der Jahreshauptversammlung am Samstagabend. Im Feuerwehrhaus standen neben Berichten auch Wahlen und eine Satzungsänderung auf dem Programm.

Da die Gemeinde im Ortsteil die Zahl der Amtskästen von vier auf zwei reduziert hat, wird nun auch die Satzung des Bürgervereins entsprechend angepasst. In dieser ist festgelegt, dass durch Aushänge in den Amtskästen über Veranstaltungen informiert wird. Die gelisteten vier Standorte werden nun auf die zwei verbliebenen reduziert, beschloss die Versammlung einstimmig.

Wegen Corona war die Jahreshauptversammlung letztes Jahr erst im September. Seitdem wurden nur die Kirchweih und die Tour de Müll durchgeführt, berichtete Schriftführerin Esther Gebhardt. Auch der Vorstand traf sich seitdem nur ein Mal.

Einen minimalen Verlust von 1,14 Euro wies der Kassenbericht von Kassierer Rainer Dahlfeld aus. Durch die Pandemie bedingt hatte es nur wenige Kontobewegungen gegeben. Er bedankte sich bei der Gemeinde dafür, dass während dieser schwierigen Zeit dem Verein die Miete erlassen wurde. Auch weiterhin gibt es keinen Beitrag zu zahlen. Die Vorstandschaft hofft, dass sich die Mitglieder stattdessen bei den hoffentlich wieder häufigeren Veranstaltungen einbringen.

Grillplatz wird neu gepflastert

Für dieses Jahr hat der Bürgerverein vorgesehen den Grillplatz am neu errichteten Freisitz beim Feuerwehrhaus zu pflastern. Geplant ist außerdem eine Weinprobe in Ippesheim und eventuell eine Führung am Schwanberg, wobei Details ausgehängt werden sollen. Weiterhin soll ein Dorffest im August und die Kirchweih im Oktober durchgeführt werden. Außerdem gibt es Donnerstagabends den Wirtschaftsbetrieb im Feuerwehrhaus.

Die Anwesenden wünschten sich, die Grillstelle mit einem Grillfest einzuweihen, wenn diese fertig gestellt ist. Auch wieder ein Schlachtfest durchzuführen, wurde angeregt. Beides soll im Vorstand besprochen werden.

Bei den Wahlen gab es kaum Veränderungen. Einzig Bernd Götzelmann trat nicht mehr zur Wahl als Beisitzer an. An seiner Stelle wurde Georg May gewählt, die weiteren Vorstandsmitglieder wurden ohne Gegenstimmen im Amt bestätigt.

Gewählt wurden: Vorsitzende Carola Markert, stellvertretender Vorsitzender Bernhard Volkamer, Kassierer Rainer Dahlfeld, Schriftführerin Esther Gebhardt. Beisitzer: Nils Ott, Jonas Gebhardt, Georg May. Kassenprüfer: Thomas Rabe, Manfred Dahlfeld.