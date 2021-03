Normalerweise besuchen die Viertklässlerinnen und Viertklässler der Rudolf-von-Scherenberg Grundschule im Rahmen des Lehrplans jedes Jahr die Stadtverwaltung Dettelbach. Um einen Einblick zu bekommen, was die Aufgaben einer Gemeinde sind, bekommen die Schüler normalerweise eine Führung durch die einzelnen Bereiche der Verwaltung bis hin zum Büro des Bürgermeisters.

Da ein persönlicher Termin vor Ort derzeit coronabedingt nicht möglich ist, hat Bürgermeister Matthias Bielek den Schülerinnen und Schülern vorab ein Video erstellt, in dem er sie mit der Kamera durchs Rathaus geführt und die Mitarbeiter kurz vorgestellt hat. Anschließend fand das Treffen der Grundschüler in diesem Jahr virtuell statt. Auf Einladung des Ersten Bürgermeisters konnten die Schüler in einer Videokonferenz Fragen rund um Politik und Verwaltung der Stadt Dettelbach stellen. Es wurden Fragen gestellt wie: „Was macht ein Bürgermeister?“, „wie wird man Stadtrat?“ oder „wie funktioniert die Verwaltung?“. Bürgermeister Bielek freute sich über die Wissbegierde und das Interesse der gut vorbereiteten Kinder und stellte fest: „eine ‚echte‘ Pressekonferenz hätte mich nicht mehr fordern können“.

Von: Julia Halbleib für die Stadt Dettelbach