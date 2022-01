In Rödelsee bleibt es spannend. So fasste Bürgermeister Burkhard Klein seinen Ausblick auf 2022 kurz zusammen. Bei der feierlichen und ebenso humorvollen wie informativen Neujahrssitzung im Löwenhof unter Beachtung der Corona-Bestimmungen nutzte Klein die Gelegenheit zum Dank, für eine Verabschiedung – und für eine Ankündigung.

Lars Chrischilles hatte der Gemeinde einen Korb gegeben, was die weitere Ausführung seines Amtes als Gemeinderat betrifft, jetzt revanchierte sich die Gemeinde bei ihm auch mit einem Korb. Der enthielt aber Geschenke.

Als 21-Jähriger war Lars Chrischilles in den Gemeinderat gewählt worden. Er habe sich gut in das Gremium eingebracht, insbesondere bei naturschutzfachlichen Dingen. "Ich finde es klasse, dass sich junge Menschen für den Ort interessieren", sagte Klein. Jetzt hat sich der 23-Jährige entschlossen, in Bayreuth Physik zu studieren. "Vielleicht kommt er ja nach Rödelsee zurück", hoffte Klein. Denn: "In zehn Jahren wird die Bürgermeisterstelle frei", kündigte Klein an.

Chrischilles blickt zufrieden auf seine wenn auch kurze Amtszeit zurück. Er könne daraus viel mitnehmen. Seiner Nachfolgerin am Ratstisch, Alexandra Grubert, wünschte er alles Gute.

Chance auf Vergrößerung genutzt

Auf ein spannendes Jahr blickte Bürgermeister Klein. Er nannte das "Dauerprojekt" Kindergarten, die Sanierung der Straße im Baugebiet Schlossberg – dort ist bereits eine Million Euro verbuddelt – und das geplante Baugebiet "Am Schwanberg".

"Wir haben die Chance genutzt, uns zu vergrößern", betonte Klein. Jetzt gebe es auch noch eine hohe Förderung für die Anbindung durch einen Kreisverkehr. Doch es werde noch dauern, bis dort gebaut werden könne. "Dann wird Rödelsee eine Großgemeinde", sagte Klein – er müsse seinen Namen aber behalten, scherzte er. Bei einer Einwohnerzahl von über 2000 bekomme die Gemeinde aber dann ganz andere Möglichkeiten.

31 Kinder wurden 2021 in Rödelsee geboren

1925 hatte Rödelsee 958 Einwohner. Im Jahr 2000 hatte Rödelsee für sich 1000 Einwohner, Fröhstockheim 464. 2021 waren es für Rödelsee dann 1412 und für Fröhstockheim 469. Mit Blick auf die Altersstruktur sei Rödelsee eine relativ junge Gemeinde. 24 Prozent der Einwohner seien über 60 Jahre alt, 31 Prozent aber zwischen null und 30 Jahren.

31 Kinder seien im vergangenen Jahr geboren worden, 106 Menschen seien zugezogen, 88 hätten Rödelsee verlassen. Außer 2009, da sind laut Klein neun Menschen mehr weggezogen als gekommen seien, habe es in der jüngeren Vergangenheit immer Zuwachs gegeben. Seit 2018 gebe es auch weit über 20 Eheschließungen im Jahr, wobei die gewidmeten Trau-Orte angenommen würden.

In 14 Gemeinderatssitzungen über 300 Themen diskutiert

2020 habe sich der Gemeinderat in zehn Sitzungen in 27,5 Stunden mit 220 Tagesordnungspunkten beschäftigt. Die kürzeste war laut Klein nach eineinviertel Stunden beendet, die längste nach dreieinhalb. 46 Bauvorhaben seien behandelt worden, 2021 waren es 30.

2021 hat sich laut Klein das Gremium zu 14 Sitzungen getroffen. 36,75 Stunden sei man da beisammengesessen, um über 300 Themen zu diskutieren. Die Sitzungsdauer war in etwa vergleichbar. Wobei, wie aus den Reihen der anwesenden Räte verlautete, die kürzeren Sitzungen wohl Bürgermeister-Stellvertreter Bernd Lussert geleitet hat.

Vegane und Bio-Produkte im Dorfladen

Bei den behandelten Themen nannte Klein exemplarisch die Dorferneuerung Fröhstockheim, die Vinfothek in Schloss Crailsheim, die Friedhofsanierung, die neuen Feuerwehrfahrzeuge oder den Corona-Schutzschirm der Gemeinde, über den es auch eine Prämie für die Kindergartenmitarbeiter oder die Mitarbeiter des Dorfladens gegeben habe. Er warb eindringlich für den Kauf im Dorfladen, der nach einem Lieferantenwechsel auch junge Familien erreichen will und vegane sowie Bio-Produkte im Angebot hat.

Klein dankte der Verwaltung für die geleistete Arbeit für die Gemeinde. Bernd Lussert überreichte Martina Klein, der Frau des Bürgermeisters, ein Präsent als kleine Entschädigung dafür, dass ihr Mann so oft für die Gemeinde unterwegs sei.