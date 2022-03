„Wie soll es weitergehen mit unserem Traditionsverein?“ Diese Frage stelle Gottfried Hofmann, Bürgermeister der Fürstlich Schwarzenberger Tischgemeinde Kitzingen, den Ratsmitgliedern in der Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen.

Diese Frage stellen sich zurzeit viele Vereine, Gruppen und Verbände. Der Nachwuchs bleibt aus, nicht nur wegen der Pandemie, auch wegen des veränderten Freizeitverhaltens, stellte Hofmann fest. Der Fortbestand des geschichtsträchtigen Vereines gestalte sich angesichts des fortschreitenden Alters der Ratsmitglieder sehr schwierig. Dadurch sei man auch bei den Aktivitäten, wie Durchführung jährlichen Waldfestes an Pfingsten oder Vereinsfahrten und Exkursionen eingeschränkt. Unisono erklärten die Mitglieder, dass eine Auflösung nicht infrage komme. „Wir haben eine Verpflichtung gegenüber unserer Tradition“, so zweiter Bürgermeister Günter Raab. Ehrenbürgermeister Bernhard Stöckl prophezeite sogar ein Renaissance des Vereinslebens. „Das Alte kommt immer wieder.“

Die Schwarzenberger Tischgemeinde gründet sich auf ein Schützenfähnlein von 23 Mann aus Kitzingen, die 1683 unter Führung von Fürst Ferdinand zu Schwarzenberg gegen die Türken kämpften, die zum zweiten Mal Wien belagerten. Sie dürfte somit einer der ältesten Vereine der Stadt sein. Die Chronik spricht davon, dass das Kitzinger Fähnlein mitgeholfen habe, „das Abendland zu verteidigen.“ Zum Dank für die bewiesene Tapferkeit erhielt das Fähnlein vom Landesherrn eine Fahne mit fürstlichem Wappen verliehen. Das Wappentier in der Schwarzenberger Fahne und auf der Kopfbedeckung der Ratsmitglieder, ein Rabe, der einem stilisierten Feindeskopf ein Auge aushackt, stammt jedoch schon aus der Zeit von 1598, der Rückeroberung der Festung Raab durch Fürst Adolf von Schwarzenberg. Vom Raben stammt auch der Gruß der Schwarzenberger „kraak.“ In seinem Jahresbericht blickte Bürgermeister Hofmann auf eine „dürftige Ausbeute“ der letzten beiden Vereinsjahre zurück. So konnten in 2020 und 2021 nur jeweils drei Ratssitzungen abgehalten und drei Treffen außerhalb der Sitzungen durchgeführt werden. Die Neuwahlen ergaben unter Federführung von Joachim Winkler folgendes Bild: Erster Bürgermeister Gottfried Hofmann, Stellvertreter Günter Raab. Gemeindekassier Klaus Richter, Aktuar Willi Paulus, Vergnügungskommissar Dieter Will, Polizeimeister Stefan Möser, Zeremonienmeister Bernhard Stöckl, Chormeister Erich Eckert.

Zu Kassenprüfern bestellt wurden Dieter Will und Heinz Schwarzbach. Den Ältestenrat bilden Peter Bahr, Karl Heinz Lindörfer und Georg Busch.

Von: Willi Paulus (Schriftführer, Schwarzenberger Tischgemeinde Kitzingen)