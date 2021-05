Wo leben mehr Eichhörnchen – im Wald oder in der Stadt? So genau weiß das niemand. Der Bund Naturschutz will das mit Hilfe von engagierten Bürgerforschern ändern. Seit einem Jahr sammelt er nun Daten über Eichhörnchen. „Wir wollen wissen, wie es den Eichhörnchen in Bayern geht und wie sie in unserer modernen Landschaft zurechtkommen. Dafür brauchen wir die Unterstützung von Freiwilligen, die uns zufällig beobachtete Eichhörnchen melden“, erklärt Manfred Engelhardt vom Bund Naturschutz, Kreisgruppe Kitzingen. „Je mehr wir wissen, umso besser können wir die flinken Kletterer und ihren Lebensraum schützen“, so Engelhardt in einer Pressemitteilung weiter. Obwohl Eichhörnchen in Bayern noch flächendeckend verbreitet sind, leiden sie sehr unter dem zunehmenden Verlust alter Stadtbäume und dem Verlust älterer Bäume in Laub- und Mischwäldern.

Meldungen mit einer App

Im April 2020 startete der Bund Naturschutz das Bürgerforscher-Projekt „Eichhörnchen in Bayern“. Ehrenamtliche sollen helfen, Daten zu erfassen, um herauszufinden, wie es den Eichhörnchen in Bayern geht. Ziel ist es, mehr über ihre Verbreitung zu erfahren und das Wissen über Entwicklung und Zustand der Eichhörnchen-Populationen zu verbessern. „Mehr als 44 Meldungen mit rund 48 Tieren wurden seit Projektstart in Kitzingen gemeldet. Bayernweit sind es sogar 10 400 Meldungen und rund 12 500 Tiere. Die Menschen haben großes Interesse an Eichhörnchen und möchten sich aktiv an ihrem Schutz beteiligen“, sagt sich Engelhardt.

Die Teilnahme am Projekt ist einfach: Jeder kann Eichhörnchen-Forscher werden. Freiwillige melden dem Bund Naturschutz, wann und wo sie Eichhörnchen gesehen haben – schnell und einfach über die BN-Webseite oder noch einfacher mit der Smartphone-App „Eichhörnchen in Bayern“, die es für Android und iOS Betriebssysteme kostenfrei zum Download gibt. Weitere Infos gibt es unter bund-naturschutz.de