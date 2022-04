Ziemlich ereignisreiche Zeiten liegen hinter dem Bürgerblock in Wiesentheid. Erst sorgte der Absprung des Bürgermeister-Kandidaten wenige Monate vor der Kommunalwahl für ein Beben. Dann folgte ein umso überraschenderer Sieg des eigentlichen Ersatz-Kandidaten Klaus Köhler. Dazu hatte die unabhängige politische Vereinigung mit dem Tod von Walter Wirsing und Heinrich Wörner noch den Verlust zweier kommunalpolitischer Größen zu verkraften.

Hinzu kam ein Generationenwechsel in dieser Zeit – der wieder gewählte Vorsitzende Niklas Kapp hatte bei der seit 2019 ersten Hauptversammlung der unabhängigen politischen Vereinigung in der Marktgemeinde einiges zu berichten. "Der Bürgerblock stand vor dem Scheideweg", gab Kapp zu. Er bekannte, dass auch er selbst mehrfach in der Zeit ans Aufhören gedacht habe. Kapp dankte Vorstandsmitglied Wolf-Dieter Gutsch, der in diesen Zeiten stets einen kühlen Kopf bewahrt habe.

Junge Generation an der Spitze

Die Stürme und Turbulenzen habe die den Freien Wählern nahe stehende Gruppierung laut Kapp gut gemeistert. Man sei wieder aufgestanden und habe sich neu aufgestellt, darauf könne man heute stolz sein. Es gelte, den Weg weiter zu gehen und sich in Richtung Zukunft zu positionieren. Das wurde bei den Wahlen deutlich, wo neben dem 28-jährigen Vorsitzenden mit Julia Lang (25) eine weitere Vertreterin der jungen Generation zur Stellvertreterin gewählt wurde.

In seinem Bericht aus der aktuellen Gemeinderat ging Fraktionssprecher Hans Müller auf die Wahlen 2020 ein. Der Bürgerblock sei dabei auch "durch ein Eigentor der Gegenseite", so Müller, wieder zur stärksten Kraft im Markt geworden. Mit dem neuen Bürgermeister Klaus Köhler herrsche ein "offenes und konstruktives Klima" im Rat. Köhler lebe seinen Wahlspruch, er wolle Brücken bauen und die zuvor bestehenden Gräben überwinden.

Ausblick auf die kommenden Aufgaben

Zum Ausscheiden vom einstigen Fraktionssprecher und designierten Bürgermeister-Kandidaten Michael Rückel meinte Müller, dass dies dem Team der Freien Wähler "nicht abträglich" gewesen sei. Rückel habe auf eigenen Wunsch die Fraktion verlassen.

Fraktionssprecher Hans Müller führte einige Punkte an, mit denen sich die Gemeinde derzeit und in Zukunft befassen muss. Das große Thema derzeit heiße Kindergarten, mit der Frage des künftigen Standorts. Dazu steht am 15. Mai ein Ratsbegehren an, bei dem die Bürger darüber entscheiden sollen.

Wichtige Impulse für die Gemeinde

Insgesamt, so Müller, gebe der Bürgerblock wichtige Impulse für Wiesentheid. Die Zusammenarbeit aller sei es, die die Gemeinde voran bringe. Auch Bürgermeister Klaus Köhler richtete einige Worte an die Versammlung. In diesen erläuterte er manche Punkte noch einmal aus seiner Sicht.

Relativ zügig ging der Punkt Neuwahlen über die Bühne. Neben dem engeren Vorstandsgremium wurde erstmals ein Beirat gewählt, der den Vorstand künftig ergänzen soll. Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Niklas Kapp, Stellvertreterin Julia Lang, Schatzmeisterin Sabine Schwingler, Schriftführer Heinfried Hahn. Zum Beirat gehören: Dominik Bachmeier, Patrick Spiegel, Wolf-Dieter Gutsch, sowie Bürgermeister Klaus Köhler und Hans Müller als Fraktionsvorsitzender.