Die Gemeinderatsfraktion des Bürgerblocks Wiesentheid hat sich vor Ort über den Sachstand der Realisierung des neuen Waldkindergartens informiert. Darauf weist die Gruppierung in einer Pressemitteilung hin.

Der Bau des Waldkindergartens in der Nähe des Sportheims in Feuerbach steht kurz vor der Vollendung und der Kindergarten kann seinen Betrieb in den nächsten Monaten aufnehmen. Der Vorschlag für die Errichtung eines Waldkindergartens sei aus den Reihen der Fraktionsgemeinschaft Bürgerblock gekommen, heißt es in der Mitteilung. Die Gemeinderatsmitglieder der Fraktion zeigten sich angetan von den errichteten Gebäuden und freuten sich, dass Wiesentheid bald um einen weiteren Kindergarten mit neuem Konzept bereichert wird.