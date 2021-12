Über ein weiteren Bürgerbegehren muss der Wiesentheider Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 16. Dezember, entscheiden. Im Mittelpunkt dabei steht die Wasserversorgung im Ortsteil Geesdorf. Unter dem Thema "Anschluss des neuen Sportgeländes in Geesdorf an die Wasserversorgung" haben Bürger Listen mit Unterschriften eingereicht, um ein Bürgerbegehren zu erwirken.

Von Seiten der Gemeindeverwaltung bestätigte Geschäftsstellenleiter Christian Sturm den Eingang der Unterschriften. Die Verwaltung prüfe derzeit die Rechtmäßigkeit, teilte er am Montag dazu mit.

Das Thema Wasserversorgung im 340-Einwohner-Dorf hatte erst im November den Gemeinderat beschäftigt. Zum einen wurde für Geesdorf, wie auch für nahezu alle weiteren Bereiche von Wiesentheid, eine Erhöhung des Wasserpreises beschlossen. Zum anderen stand die Frage des Baus einer Ringleitung für die Wasserversorgung dort an. Diese solle den Ort im Falle eines größeren Defekts an der Leitung entlasten. Gleichzeitig damit könnte das neue Sportgelände des FC mit an die Wasserversorgung angeschlossen werden.

Der Bau einer Ringleitung würde den Wasserpreis für die Geesdorfer weiter steigen lassen, weil die Kosten umgelegt werden müssten. Das will mit Michael Thurn ein Bürger aus dem Ortsteil nicht hinnehmen. "Die Erhöhung von Seiten der Gemeinde ist ja in Ordnung, aber noch einmal 62 Cent mehr, da sagen wir nein", stellte er heraus. Deswegen hat Thurn in den Tagen zuvor seine Mitbürger und Mitbürgerinnen informiert und Unterschriften im Ort gesammelt.

Rund 100 Unterschriften

Er sieht den Anschluss-Wunsch des Sportvereins als Auslöser für die mögliche neue Wasserleitung und die damit verbundenen Kosten für die Bürger. Wenn schon der FC dort einen Wasseranschluss wolle, dann solle der Verein diesen bezahlen, nicht die Bürger, so Thurn.

Das sehe nicht nur er so, rund 100 Unterschriften habe er gesammelt und das Ganze an das Wiesentheider Rathaus weiter gegeben. Dort habe ihm Bürgermeister Köhler gesagt, dass es die Unterschriften von zehn Prozent aller wahlberechtigten Bürger brauche, um einen Bürgerentscheid zu erreichen, was rund 380 Unterschriften wären.

Das könne er nicht verstehen, so Thurn. Warum zählten da alle Wiesentheider, schließlich würde der Wasserpreis und die möglichen Kosten für die Ringleitung lediglich auf die Bürger des Ortsteils umgelegt.

In der Sitzung des Gemeinderats hatte zuletzt ein Fachmann mehrere Varianten für die Leitung vorgestellt. Er stellte auch heraus, dass die Wasserversorgung im Ortsteil auch ohne eine Ringleitung gewährleistet sei. Eine Entscheidung zu der ganzen Frage hat der Gemeinderat bislang nicht getroffen, ebenso nicht zum damit einher gehenden Standort für ein neues Feuerwehrhaus in Geesdorf. Ob das Bürgerbegehren zulässig ist, wird am Donnerstag geklärt.