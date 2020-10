Die Personaldecke der Gemeinde Nordheim ist nicht mehr ausreichend. So wurde als Ersatz für den ausscheidenden Fährmann eine Stellenausschreibung durchgeführt. Hierbei hat man, so Bürgermeisterin Sibylle Säger in der Sitzung am Dienstagabend, gleich zwei geeignete Bewerber gefunden.

Säger machte keinen Hehl daraus, dass die Einstellung beider Bewerber dringend notwendig ist. Zumal in den nächsten Jahren altersbedingt aller Voraussicht nach weitere Gemeindemitarbeiter ausscheiden werden. Durch den Neubau des Kindergartens besteht laut Säger zudem erheblicher Personalbedarf an Hausmeistertätigkeiten. Die Gemeindechefin verwies außerdem auf umfangreiche Arbeiten am Wohnmobilstellplatz, an Grünflächen und Freizeitmaßnahmen sowie am vorgesehenen "Terroir f"- Projekt. Das wird nach Ansicht von Säger für die derzeitigen Mitarbeiter einfach zu viel, so dass neben der Einstellung eines Fährmannes auch eine Allround- Kraft dringend benötigt wird.

Zur Sprache kamen in diesem Zusammenhang auch Überstunden und Urlaubstage der Mitarbeiter, die baldmöglichst abgebaut werden müssen und die bei Erledigung notwendiger Arbeiten in der Gemeinde zu einem Engpaß führen könnten. Kurzum, die Räte sprachen sich einstimmig für die Erweiterung des Stellenplanes der Gemeinde um eine Stelle sowie der Einstellung beider Bewerber aus.

Neues Wege- und Beschilderungskonzept

Wie Bürgermeisterin Säger mitteilte, möchte der Tourismusverein Volkacher Mainschleife in Zusammenarbeit mit den Gemeinden die Umsetzung eines neuen Wege- und Beschilderungskonzeptes vorantreiben. Das Ziel, so Säger, ist in den kommenden Monaten ein Erlebnis- Wegekonzept auf Basis der bestehenden Wander- und Radwege in die Tat umzusetzen. Um den langfristigen Pflegeaufwand besser bewerkstelligen zu können, soll die Zahl der Wege und die damit verbundene Beschilderung auch minimiert bzw. effizienter werden. Die Gesamtkosten des geplanten Erlebniswanderwegkonzeptes belaufen sich auf 19 140 Euro.

Der Volkacher Tourismusverein schlägt vor, die Grundkonzeptionskosten auf die beteiligten Gemeinden nach den üblichen touristischen Beteiligungsschlüsseln umzulegen. Für die Gemeinde Nordheim bedeutet dies einen Zuschuss von 1571 Euro, der einstimmig abgesegnet wurde und der zur Hälfte auch vom Nordheimer Touristikrat mitgetragen wird. Zeitgleich, so der Ratsbeschluss, stellt die Gemeinde Nordheim im kommenden Haushaltsjahr 2021 entsprechende Mittel für die Wegbeschilderung und den Kartenmaterial-Druck im Haushalt ein.

Gebühren steigen

"Wir müssen kostendeckend arbeiten", bemerkte Säger bei der Präsentation der Neukalkulation der Gebühren für Schmutz und Niederschlagswasser. Seit sieben Jahren sind die Kanalgebühren unverändert und liegen bei 1,75 Euro pro Kubikmeter beim Schmutzwasser/Normaleinleiter und bei 1,92 Euro pro Kubikmeter Zuschlag für Starkverschmutzer sowie 0,12 Euro pro Quadratmeter für das Oberflächenwasser.

Laut Neukalkulation werden die Einleitungsgebühren für die Entwässerungseinrichtung der Gemeinde Nordheim wie folgt festgesetzt: Die Gebühren für Schmutzwasser-Normaleinleiter betragen ab dem 1. Januar 2021 2,24 Euro pro Kubik, der Schmutzwasser-Starkverschmutzerzuschlag erhöht sich auf 2,09 Euro pro Kubik und für das Oberflächenwasser werden 0,13 Euro pro Quadratmeter erhoben. Laut Mitteilung von Säger wird der kalkulatorische Zinssatz ab 2021 der Marktlage angepasst und auf 2,50 Prozent (bisher 3,25) reduziert.