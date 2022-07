Lange haben sie darauf gewartet, nun endlich können Schülerinnen und Schüler der Musikschule in Iphofen am kommenden Samstag, 9. Juli, ab 11 Uhr, auf der Bühne des Winzerfestes Iphofen am Marktplatz auftreten.

Ob Klavier, Akkordeon, Gitarre, Blas- oder andere Instrumente, ob solistisch oder in interessanten Ensemble-Besetzungen: Die Nachwuchstalente präsentieren ein buntes Programm und freuen sich riesig darauf, endlich wieder in der Öffentlichkeit im Rahmen des Winzerfestes spielen zu dürfen. Tatkräftig wird die Veranstaltung von dem Förderverein Musikschule Iphofen unterstützt, heißt es in der Ankündigung noch.