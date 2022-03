Kitzingen vor 1 Stunde

Bühne frei für junge Künstler: Musikschule lädt in die Alte Synagoge

Solisten und Ensembles der Kitzinger Musikschule dürfen ihr Talent endlich wieder einmal in der Öffentlichkeit beweisen und laden am Dienstag, 5. April, um 18 Uhr zu einem Konzert in die Alte Synagoge in Kitzingen ein.