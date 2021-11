Iphofen vor 1 Stunde

Bühne frei für die EJ

"Bühne frei!" hieß es bei der Abschlussaufführung der Musikfreizeit der Evangelischen Jugend Kitzingen. Ein Wochenende lang übten die 16 Kinder mit Mitarbeitenden der EJ und Mitgliedern der Marktbreiter Band "Monday Socks" verschiedene Acts ein. Dass eine bunte, wunderschöne Show dabei herauskommt war bereits nach der ersten Workshop-Runde am Freitagabend klar. Die Kinder und ihre Betreuer*innen studierten Chorlieder, Bandbeiträge, Tänze, Moderation und Einzelacts ein und fieberten auf den großen Moment hin. Bei wunderschöner Atmosphäre, voller Kirche und grandioser Stimmung konnte die Gruppe zeigen, was an nur einem Wochenende entstehen kann. Der Applaus am Ende und die Meinungen aller Beteiligten machte deutlich: Das hat Wiederholungsbedarf!