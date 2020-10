Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur aus Volkach empfiehlt in einer Pressemitteilung drei Titel im November-Buchtipp „Drei für unsere Erde“:

Klima-Buchtipp: „Poetry for Future“ von Samuel J. Kramer (192 Seiten, 16 Euro, Satyr 2020, ab 13 Jahren, ISBN: 978-3-947106-60-8). Die Poetry-Slam- und Lyrik-Szene meldet sich zu Wort und setzt sich mit Klimawandel und Nachhaltigkeit auseinander. Eindringlich, poetisch, frech wechseln sich dystopische Szenarien und optimistische Visionen ab.

Umwelt-Buchtipp: „Wo kommt unser Essen her?“ von Julia Dürr (40 Seiten, 14,95 Euro, Beltz & Gelberg 2020, ab sechs Jahren, ISBN: 978-3-4407-75816-3). Erwachsene und Kinder an einem Tisch sitzend und essend: Mit diesem Bild beginnt das informative, beeindruckende und ehrliche Bilderbuch und zeigt, wo unser Essen herkommt. Jede Seite regt zum Nachdenken an, heißt es in der Pressemitteilung.

Natur-Buchtipp: „Das wahre Leben der Bauernhoftiere“ von Lena Zeise (37 Seiten, 16 Euro, Klett Kinderbuch 2020, ab acht Jahren, ISBN: 978-3-95470-240-4). Realitätsnahe Illustrationen und kurze Texte informieren über das Leben von Tieren. Massentierhaltung wird ebenso wenig ausgeklammert wie das Leben auf kleinen Bio-Höfen. Ein wichtiges Buch, das nicht schockieren will, aber die Konsumgesellschaft hinterfragt.