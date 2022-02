Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur aus Volkach empfiehlt in einer Pressemitteilung drei Titel im Februar-Buchtipp „Drei für unsere Erde“:

Klima-Buchtipp: „Globalopoly – Keiner wird gewinnen“ von Wolfgang Korn. Vier Jugendliche entwickeln in Anlehnung an das bekannte Spiel„Monopoly“ eine App, um vor dem Klimawandel zu warnen. Doch bereits auf dem Klimagipfel müssen sie erkennen, dass ihr Engagement nicht ernst genommen wird. Doch sie geben nicht auf, tauchen immer tiefer in die Analysen ein, geraten schließlich in Gefahr und eine Verfolgungsjagd beginnt., heißt es zur ersten Buchempfehlung. (384 Seiten, 22 Euro, Jacoby & Stuart 2021, ab 14 Jahren, ISBN: 978-3-96428-116-6).

Umwelt-Buchtipp: „Ich bin wie der Fluss“ von Jordan Scott und Sydney Smith. Das Bilderbuch erzählt vom Klang der Wörter und von einem Jungen, der stottert. Er wird verspottet, klagt, wie die Wörter feststecken, und zugleich erlebt er die Klänge seiner Umwelt: den Baum, die Krähe, den Fluss. Der Junge erkennt, dass der Fluss und er einen gemeinsamen Rhythmus besitzen. (44 Seiten, 18 Euro, Aladin 2021, ab fünf Jahren, ISBN: 978-3-8489-0197-5).

Natur-Buchtipp: „Wunderwelt Wald“ von Jan Paul Schutten und Medy Oberendorff. Das großformatige Bilderbuch lädt zum Waldspaziergang ein. Text und Bild zeigen die Lebendigkeit, die Besonderheiten und die Artenvielfalt des Waldes. Die schwarz-weißen Bilder sind als Such- und Wimmelbilder konzipiert, farbige, kleinere Abbildungen gehen ins Detail und informieren in Texten etwa über Insekten oder Fledermäuse. (80 Seiten, 22 Euro, Gerstenberg 2021, ab acht Jahren, ISBN: 978-3-8369-6138-7).