Kitzingen vor 41 Minuten

Buchbrunner Landfrauen fahren übers Land

Eine Rundfahrt durch den Landkreis unternahmen die Landfrauen aus Buchbrunn Anfang August. Busfahrer Harald Vierrether hatte sich eine Steigerwald-Tour überlegt und informierte während der einzelnen Stationen auch mit einem Handout über Wissenswertes. Da es nicht nur um touristische Ziele gehen sollte, startete die Gruppe mit einer Fahrt durch das Industriegebiet conneKT und den neuen Wertstoffhof, ehe es über Prichsenstadt zum Jagdschloss Ilmbach ging. An Geiselwind vorbei führte die Fahrt zum Drei-Franken-Stein, über den Mehrgenerationenspielplatz in Haag, Prühl und Oberscheinfeld nach Markt Bibart. Nach einer kurzen Station am Erlebnisbauernhof Stier stand die Einkehr in der Weinparadiesscheune in Seinsheim als Abschluss. Gerade für die Teilnehmerinnen, die nicht mehr selbst mobil unterwegs sein können, war die Fahrt eine willkommene Abwechslung. So konnte sowohl Altbekanntes als auch Veränderungen im Laufe der letzten Jahre direkt in Augenschein genommen werden. Eine Wiederholung ist schon in Planung, bei der dann ein anderer Teil des Landkreises besucht werden soll.