Während Kämmereien in den Rathäusern über wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen stöhnen, kann Bürgermeister Hermann Queck in Buchbrunn nicht klagen. Der Grund: Die Gemeinde hat kaum Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen. Dabei hat die Gemeinde einige bemerkenswerte Großinvestitionen geplant, deren Umsetzung teilweise bereits begonnen hat.

In der Dorfmitte, gleich neben dem Rathaus, entsteht ein Bürgerhaus. Ein gemeindeeigenes Gebäude aus dem 19. Jahrhundert wird hierfür aufwendig umgebaut und durch Anbauten erweitert. Die Herausforderung für Architekt Martin Zeltner und Bauunternehmer Thomas Koch (Ochsenfurt) bestand darin, in dem teilweise in Fachwerkbauweise errichteten Altbau Wände herauszunehmen, Decken neu abzustützen und so Platz für einen Gemeindesaal mit 70 Plätzen zu gewinnen. Ein kleinerer Saal kann 20 Personen aufnehmen. Entgegen der ursprünglichen Planung wird auf eine Außentreppe in die fünf vermieteten Wohnungen in den oberen Stockwerken verzichtet.

Die Außenansicht mit der markanten Türe bleibt erhalten, der Haupteingang wird jedoch in den rückwärtigen Bereich verlegt. Dort entstehen neben zwei behindertengerechten Parkplätzen auch sechs weitere Stellplätze. Die Planungen sehen die Fertigstellung für Mitte 2021 vor und erlauben den Erhalt der großen Kastanie. Das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) fördert die Baukosten von 900 000 Euro mit 500 000 Euro.