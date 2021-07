Euerfeld 13.07.2021

Bruno Graber feierte 85. Geburtstag

Zahlreich kamen die Gäste, Freunde, Verwandten am Samstag, 10. Juli, zum Gratulieren nach Euerfeld. Es war ein großer Tag für den Jubilar, in guter Gesundheit die guten Wünsche der Gratulanten entgegenzunehmen. Bruno Graber feierte 85. Geburtstag. Wie die Familie schreibt, war dies ein großer Tag für den Jubilar an die Jahrzehnte der gemeinsamen Jahre in der Dorfgemeinschaft zu erinnern.