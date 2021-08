Kitzingen vor 51 Minuten

Brückenhöhe falsch eingeschätzt und Schild beschädigt

Ein unbekannter Lkw-Fahrer übersah am Dienstag in den frühen Morgenstunden mit seinem Fahrzeug in Kitzingen an der Unterführung in der Flugplatzstraße zur Staatsstraße 2271 die Höhenbegrenzung. Hierdurch wurde ein Hinweisschild an der Durchfahrt beschädigt. Der Sachschaden beträgt laut Polizeiangaben circa 500 Euro.