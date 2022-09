"Das Haus ist für mich eine Rettung, aus dem Klinik-Ding herauszukommen", erzählt Marie, eine der Bewohnerinnen des Johanna-Kirchner-Hauses in Marktbreit den Ehrengästen, die zur Einweihung des neuen Gebäudes gekommen sind. Hier könne sie an ihren Problemen arbeiten, um irgendwann in eine eigene Wohnung ziehen zu können.

Das Johanna-Kirchner-Haus (JoKi) der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Marktbreit ist nach Angaben des Trägers eine Übergangseinrichtung für psychisch beeinträchtigte Menschen und bietet die Möglichkeit, in einer sicheren und stabilen Umgebung innerhalb von längstens fünf Jahren, eine gefestigte Persönlichkeit mit selbstbestimmten Lebenszielen zu entwickeln. Nach einer Stabilisierung kann eine Entlassung zurück zur Familie, in eine eigene Wohnung mit oder ohne Betreuung oder eine Weitervermittlung in andere betreute gemeinschaftliche Wohnformen erfolgen.

"Solche Einrichtungen sind wichtig für die Gesellschaft und die Menschen und werden immer wichtiger werden", sagte Bürgermeister Harald Kopp in seinem Grußwort. Auch Landrätin Tamara Bischof würdigte die wertvolle Arbeit, die hier geleistet werde.

Erster Umbau erfolgte im Jahr 2000

Für die jetzige Einrichtung wurde das ehemalige Krankenhaus, das seit 1984 der AWO gehört und zuerst als Erwachsenenbildungsstätte genutzt wurde, im Jahr 2000 umgebaut und saniert. Gesetzliche Änderungen und mangelhafte Bausubstanz der Anbauten aus den 50er-Jahren machten nun einen teilweisen Neubau notwendig – hierfür musste auch der Garten der Anlage weichen. Die Bauarbeiten begannen im Dezember 2019.

Auf der Fläche der ehemaligen Anbauten entstand im laufenden Betrieb im ersten Bauabschnitt ein neuer, dreigeschossiger Baukörper mit insgesamt 49 Bewohnerzimmern verteilt auf drei Wohngruppen. Investiert wurden nach den Worten des stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Gerald Möhrlein gut acht Millionen Euro.

Die neuen Wohn- und Essbereiche, mit einer Küche und Therapieräumen auf jeder Ebene, gruppieren sich um einen Lichthof im Zentrum. Insbesondere die neuen Therapieräume schätzt Julia Moller von der Bewohnervertretung. Ebenso begrüßt sie neue Therapieangebote wie die Akzeptanz und Kommitment-Therapie, bei der es sich um eine neue Entwicklung der Kognitiven Verhaltenstherapie handelt, und das Therapiemonitoring.

Weiterer Ausbau bis Mitte 2023 geplant

Im Süden ist der Neubau mit dem Altbau aus dem Jahr 2012 über ein Treppenhaus verbunden. Die Ehrengäste wurden in Gruppen durch den offenen und die beiden beschützen Bereiche geführt. Zwei Bewohnerinnen hatten ihre Zimmer geöffnet.

In einem zweiten Bauabschnitt, der bis Mitte 2023 abgeschlossen sein soll, entstehen im ehemaligen Krankenhaus Verwaltungsräume und weitere fünf Bewohnerzimmer. Im ehemaligen Schwesternwohnheim entsteht ein Tageszentrum für das Betreute Wohnen. Die Montage- und Verpackungswerkstatt, die zu beengt und unzureichend belichtet bisher im Keller des Altbaus untergebracht ist, findet hier ebenfalls einen neuen Platz. Mit der weiterhin bestehenden Kreativen Holzwerkstatt und der Schreinerei, in der auch die Möbel für die Bewohner-Zimmer entstanden sind, bilden sie das Tagesstrukturangebot für das Johanna-Kirchner-Haus. Insgesamt stehen nach Abschluss des zweiten Bauabschnittes zukünftig 3500 Quadratmeter Wohn- und Therapieflächen zur Verfügung.

Im Entstehen sind auch noch ein barrierefreier Zugang und die Zufahrt zum Neubau sowie die Außenanlagen – jeweils ein Garten für jede Gruppe. Dort werden noch Bäume gepflanzt. Auch das Sommerfest soll wieder stattfinden, bringt es doch Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt und der Umgebung und die Bewohner und Bewohnerinnen der Einrichtung zusammen.

Nachfolge von Leiter Franz Bernitzky geklärt

Lange habe ihn der Leiter der Einrichtung, Franz Bernitzky, schon zu einem Neubau gedrängt, erzählte AWO-Bezirksgeschäftsführer Martin Ulses. Bernitzky, der seit 1987 bei der AWO und seit 2001 im JoKi ist, habe mit 29 Bewohnern angefangen. Sukzessive seien die Gruppen vergrößert worden. 325 Menschen hätten in den 21 Jahren eine Therapie durchlaufen. "Gemeinsam lachen hilft immer" oder "Das JoKi ist Brücke zum selbstbestimmten Leben" seien wichtige Sätze des Einrichtungsleiters gewesen, sagte Ulses. Bernitzky gehe nun in den Ruhestand; seine Nachfolgerin werde die bisherige Stellvertreterin, Ulrike Schürger, kündigte der Geschäftsführer an.