Bischof Franz Jung hat am Hochfest Christi Himmelfahrt in einem Pontifikalamt Bruder Melchior Schnaidt zum Diakon geweiht. Nach seiner Ewigen Profess 2019 geht Bruder Melchior nun einen weiteren Schritt in seinem Glaubensweg und seiner Berufung. Vor dem Bischof legte er die Weiheversprechen ab.

In der Predigt stellte Bischof Franz die Lesungen des Hochfests mit Versen aus der Benediktsregel und Gedanken zum Dienst des Diakons in Beziehung. Der Diakon habe durch sein Amt den Auftrag, diese Conversatio nicht nur vorzuleben, sondern durch seinen Dienst zum fördern, heißt es in einer Pressemitteilung der Abtei Münsterschwarzach.

Das Hochfest Christi Himmelfahrt zeigt laut Bischof Franz, dass der Tod für Christus seinen Schrecken verloren hat. Das stelle sich in den Werken dar, die von denen ausgehen, die an Christus Glauben und die eine Entsprechung in den Weiheversprechen der Diakonenweihe finden.

Bruder Melchior, der in der Abtei Münsterschwarzach als Schulseelsorger eingesetzt sowie in der Notfallseelsorge und der Feuerwehr tätig ist, hat bei seiner Diakonenweihe nun Stola und Dalmatik erhalten. Als geweihter Diakon ist es nun seine Aufgabe, in der Liturgie zu assistieren. Weiter darf er jetzt das Evangelium verkünden, predigten, die Taufe spenden, kirchliche Trauungen sowie Begräbnisfeiern leiten, Wortgottesdienste feiern und Kommunion sowie Segnungen spenden.