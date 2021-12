Kitzingen vor 26 Minuten

BRK-Testzentrum über Silvester und Neujahr geöffnet

Um mit einem guten Gefühl, zusammen Silvester feiern zu können, öffnet das BRK-Testzentrum in Kitzingen an Silvester und Neujahr mit einer erhöhten Testkapazität. Das geht aus einem Schreiben an die Presse hervor.