Am Montag, 4. Januar 2021, nimmt das zweite Impfzentrum im Landkreis Kitzingen seinen Betrieb auf. Es befindet sich im Kitzinger Stadtteil Marshall Heights, auf dem ehemaligen US-Gelände.

Die Verantwortung für dieses Impfzentrum, das parallel zum ersten in der Klinik Kitzinger Land arbeiten wird, hat der BRK-Kreisverband Kitzingen. Ab Montag sollen dort täglich 200 Mitglieder von Risikogruppen geimpft werden, wie Kreisgeschäftsführer Felix Wallström auf Anfrage erklärte. Immer vorausgesetzt, der zugesagte Impfstoff kommt in den benötigten Mengen. Weitere 150 Dosen pro Tag gehen an die mobilen BRK-Teams und 100 täglich an das Impfzentrum 1 in der Klinik.

Wie in der Klinik wird auch im Impfzentrum 2 vorrangig geimpft, wer über 80 Jahre alt oder Mitarbeiter einer medizinischen oder Pflegeeinrichtung ist.

BRK hat selbst für eine Online-Anmeldung gesorgt

Was das bayerische Gesundheitsministerium trotz wochenlangen Vorlaufs für seine Impfzentren bis heute nicht geschafft hat, machte das BRK in wenigen Tagen möglich: Für sein Impfzentrum gibt es außer der Möglichkeit, sich telefonisch anzumelden, auch eine Terminvereinbarung per Internet. Das hat viele Vorteile: Auf den entsprechenden Seiten werden Hinweise zur Impfung gegeben und Fragen beantwortet. Außerdem kann jeder Interessent selbst prüfen, ob er zurzeit zu den Impfberechtigten gehört. Ein Video erklärt das Prozedere. Und das alles ohne Warteschleife.

Wallström bittet daher auch, bevorzugt den Weg über die Online-Anmeldung zu wählen. Angehörige sollen der älteren Generation wo nötig bei der Internettechnik behilflich sein.

Wer den Weg übers Telefon wählt, wird an einem von drei Telefonplätzen landen. Dort übernehmen es Mitarbeiter im persönlichen Gespräch, alle nötigen Fragen zu klären und einen Impftermin zu vereinbaren. Das wird nicht ohne Wartezeit möglich sein.

Impfteams kommen noch nicht nach Hause

Nur wer einen Termin hat, darf dann auch zur Impfung kommen. Dazu sollte man Personalausweis und Impfbuch mitbringen. Parkplätze gibt es vor dem Zentrum in den Marshall Heights genug auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Wallström erklärt auch, dass die drei mobilen Impfteams des BRK, die seit 27. Dezember im Landkreis unterwegs sind, vorerst nur die Pflege- und Seniorenheime aufsuchen können. Termine für Impfungen zu Hause können zurzeit noch nicht ausgemacht werden. Etwa Mitte Januar wird das BRK verkünden, wo man sich dafür anmelden kann und dann Wartelisten erstellen. Bis zur Impfung in den eigenen vier Wänden wird es aber noch einige Wochen dauern, daher bittet Wallström um Geduld.