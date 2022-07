Die BRK-Bereitschaft Mainstockheim-Buchbrunn war trotz Einschränkungen in den vergangenen beiden Jahren im Einsatz, jedoch kamen alle Lehrgänge und Ausbildungen zum Erliegen. Bereitschaftsleiter Alfred Schnabel berichtete in der Mitgliederversammlung weiter, dass die Betreuung durch die psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) fortgesetzt wurde, allerdings zeitweise nur durch hauptamtliche Seelsorge aus beiden Konfessionen.

Bei 65 Einsätzen brachte es die Bereitschaft 2020 auf 300 Einsatzstunden. 2021 hatte der PSNV 77 Einsätze, die Bereitschaft Mainstockheim-Dettelbach 36 Einsätze mit 250 Stunden. Die herausragenden Einsätze fanden beim Messerattentat in Würzburg und im Ahrtal statt, wo sich drei PSNV-ler 72 Stunden um Flutgeschädigte kümmerten.

Bereitschaften arbeiten zusammen

Inzwischen arbeitet die Bereitschaft wegen fehlenden Nachwuchses vermehrt mit der Bereitschaft Dettelbach zusammen, um sanitätsdienstliche Absicherungen gewährleisten zu können. Der Fachdienst PSNV bleibt jedoch in der Bereitschaft Mainstockheim-Buchbrunn beheimatet. Schnabel kündigte an, dass sich die Bereitschaft an den Wochen 60+ des Landkreises beteiligen werde.

Ehrenbereitschaftsleiter Karl Patzelt und der stellvertretende Kreisbereitschaftsleiter Marcel Schöpf übernahmen die Ehrungen. Patzelt betonte, dass Karl Schleyer bei Weinfesten und Krankentransporten als Sanitätshelfer im Einsatz war und 1981-1993 als stellvertretender Kolonnenführer wirkte.

Hans Georg Frühwald betreute Sportveranstaltungen und Weinfeste, zudem übernahm er Wachdienste auf der Autobahn. Einen ähnlichen Tätigkeitsverlauf hatte Engelbert Reitzel bei Veranstaltungen, im Fahrdienst, beim Zeltaufbau und bei Vorbereitungen zu Veranstaltungen.

Seit 2006 gehört Hanjo von Wietersheim zur Bereitschaft und rief gemeinsam mit Andrea Finger und Alfred Schnabel die Notfallseelsorge ins Leben. Er ist heute deren Sprecher, psychosoziale Fachkraft und Mitglied der Landeslehrgruppe im BRK und verantwortlich für die Fachausbildung. Im Landkreis ist er Ansprechpartner für Landratsamt, Feuerwehren und Rettungskräfte in der psychosozialen Notfallversorgung.

Andrea Finger begann im Jugendrotkreuz und leistet heute überwiegend Einsätze in der PSNV.

Wietersheim freute sich über die gute Zusammenarbeit mit der Blaulichtfamilie, er erwartet gleichzeitig größer werdende Einsätze. Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs würdigte das Zusammenwirken der Beteiligten und unterstrich, dass er ähnliche Ereignisse wie im Ahrtal am Main nicht erleben wolle.

Obwohl die PSNV gerne klein geredet werde, stehe sie überall im Einsatz, lobte Schöpf die einmal getroffene Entscheidung, den Schwerpunkt auf psychosoziale Notfallversorgung zu legen.

Ehrungen

50 Jahre: Karl Schleyer, Hans Georg Frühwald, Engelbert Reitzel

35 Jahre: Alfred Schnabel, Hanjo von Wietersheim

25 Jahre: Andrea Finger