Mainbernheim vor 51 Minuten

Briefkasten der Post angebrannt

Eine unbekannte Person zündete im Hoheimer Weg in Mainbernheim in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 16 Uhr, einen auf Höhe der Hausnummer 1 angebrachten gelben Briefkasten der Deutschen Post an, heißt es im Bericht der Polizei. Es entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro.