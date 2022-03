Iphofen vor 24 Minuten

Briefkasten angebohrt und verbogen

Das Schloss eines Briefkastens an einem Einfamilienhaus am Rechenberg in Iphofen hat eine unbekannte Person aufgebohrt. In der Zeit von Dienstag, 20 Uhr, bis Donnerstag, 6.10 Uhr, bog der oder die Unbekannte ußerdem die dazugehörige Klappe nach unten. Laut Polizei entstand ein Schaden von circa 50 Euro.