Volkach vor 1 Stunde

Briefkästen und Klingelschild besprüht

In der Nacht von Freitag, gegen 20 Uhr, bis Samstagmorgen, 8 Uhr, kam es in der Oberen Zwingergasse in Volkach zu einer Sachbeschädigung durch ein Graffiti, heißt es im Polizeibericht. Eine unbekannte Person beschmierte zwei Briefkästen sowie das Klingelschild an einem Einfamilienhaus und verursachte hierbei einen Schaden von rund 250 Euro.