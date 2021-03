Schwarzach vor 26 Minuten

Briefe in Zeiten von Corona

"Ich möchte Dir mit diesem Brief eine kleine Freude machen…." - so oder ähnlich schrieben 32 Drittklässler der Grundschule Schwarzacher Becken in ihren Briefen, die sie für die Bewohner des Mainstockheimer Seniorenheims verfassten. Die Klassenlehrerinnen Christiane Braun und Silke Fromm hatten das Thema „Briefe schreiben“ mit ihren Klassen während des Distanzunterrichts im Fach Deutsch durchgenommen, um den Kindern dadurch auch in diesen Zeiten eine ganz persönliche Form der Kommunikation nahezubringen. Nach der Rückkehr in den Präsenzunterricht hieß es dann: Wir wollen Menschen eine Freude machen, die jetzt besonders einsam sind! So wurden Briefe verfasst, Bilder gemalt und Umschläge beschriftet – denn beim Brief ist schließlich auch die Form wichtig! Zum Seniorenheim Ebracher Hof haben einige Kinder schon eine besondere Verbindung über Groß- und Urgroßeltern. Und so enden die Briefe stets mit fröhlichen Grüßen: Bleibt gesund! Alles Gute und ein langes Leben! Wir denken an euch!