Die anhaltende Pandemie hat unseren Alltag nach wie vor stark im Griff. Vor allem ältere und pflegebedürftige Menschen sind häufig davon betroffen, da sie leider weniger oft besucht werden können. Doch gerade die Besuche von Familienmitgliedern sind es, auf die sie sich am meisten freuen. Um diese Menschen besonders in der Weihnachtszeit nicht allein zu lassen, hat die Klasse 9b des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid ein ganz besonderes Projekt durchgeführt - Briefe gegen Einsamkeit.

Jede Schülerin und jeder Schüler aus der Klasse hat sich Zeit genommen und einen Brief an eine Bewohnerin bzw. einen Bewohner der Seniorenresidenz in Wiesentheid geschrieben. Sie haben in den Briefen einfach etwas aus ihrem Leben erzählt, zum Beispiel, was sie in ihrer Freizeit machen, was momentan ihr Lieblingsfach ist oder wie viele Geschwister sie haben. Die unterschiedlich langen Briefe wurden individuell gestaltet und manche haben noch etwas gebastelt oder selbstgebackene Plätzchen mit ihren Briefen abgegeben. Dies alles wurde dann zur Seniorenresidenz in Wiesentheid gebracht und dort an die Bewohnerinnen und Bewohnern weitergeleitet und vorgelesen.

Dieses Projekt wurde in der Klasse 9b im Rahmen der sogenannten "Kindness Challenge" durchgeführt, auf Deutsch "Akt der Freundlichkeit". Hier versuchen die Schülerinnen und Schüler, möglichst an jedem Tag in der Adventszeit, sich in einer bestimmten Form sozial gegenüber ihren Mitmenschen zu verhalten. Durch diese Aktion profitieren beide Seiten: Bei den Schülerinnen und Schülern wird die Sozialkompetenz gestärkt und die Seniorinnen und Senioren sehen anhand der Briefe, dass jemand auch in diesen schwierigen Zeiten an sie denkt.

Von: Lisa Bergmann (Klassenleiterin 9b, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)