Seit zwei Jahren bin ich geschäftlich in Kitzingen engagiert und besuche manchmal auch den Marktplatz. Aber ein Besuch dort ist mir jetzt wohl für immer verwehrt. Ich will nicht auf einem Marktplatz verweilen, bei dem mein Blick durch eine bauliche Schande unglaublichen Ausmaßes nicht nur getrübt, nein regelrecht beleidigt wird.

Da wurden vier Gauben in das Dach eines Hauses gepfercht, wo doch noch nie welche waren. Man kann doch nicht einfach etwas so rabiat gegen den Willen anderer verändern.

Noch dazu steht das Haus unter Denkmalschutz. Wie eigentlich gefühlt jedes zweite Haus in Deutschland. Einem Land, das sich lieber mit dem Gestern (außer 1933-1945) beschäftigt, als mit der kommenden Zukunft.

Wir spielen lieber Museum und konservieren unser Dasein. Denkmal- und Brandschutz sind ideale Argumente, um Neues zu verhindern oder auch nur Änderungen zuzulassen. Früher waren das mal die Hamster auf dem Felde.

Was beim Brandschutz noch sinnvoll erscheint, empfinde ich beim Denkmalschutz oftmals fraglich. Deutschland quillt über vor alten Bauwerken. Es gab doch einmal eine Zeit, da hat man sich gefreut, dass etwas voran geht, das Neues entsteht.

Besuchen Sie einmal den asiatischen Raum, China, Korea oder Singapur und erleben sie diese Energie, die dort herrscht. Deutschland wirkt dagegen wie ein aufgegebener Elefantenfriedhof.

Also liebe Kitzinger und Kitzingerinnen, ich würde mich freuen, dass da noch einer was in eurer Stadt voran bringt, dass erneuert wird, bevor der ganze Friedhof unter Denkmalschutz gestellt wird.

Zudem, liebe Denkmalschützer, braucht ihr doch auch Neues, damit ihr in 100 Jahren wieder was zum Denkmalschützen habt.

Emanuel v. Soden

82467 Garmisch-Partenkirchen