Zu dem Artikel "Sanierung der Gartenstraße wird teurer" vom 25. Juni erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Bei der letzten Gemeinderatssitzung in Obernbreit ging es auch um das Thema Jugendhaus. In den letzten Wochen entrümpelten einige Jugendliche das vorgesehene Gebäude. Der Unrat und das Gebäude waren sehr verschimmelt. Da stellt sich schon die Frage, warum man das Gebäude nicht vorher inspiziert hatte. Da die Art des Schimmels nicht bekannt war, hätte man dies vorher feststellen müssen. So wie es jetzt gelaufen ist, hätte man einen Fachmann untersuchen lassen müssen, ob es sich um Schwarzschimmel, der sehr gesundheitsgefährdend ist, handelt.

In der Sitzung meinte dazu die Bürgermeisterin Knof, selbst Ärztin, in den eineinhalb Stunden hätten die Jugendlichen keine Sporen aufgenommen. Diese Aussage ist einfach verantwortungslos und grenzt schon an Körperverletzung.

Da das Kreisjugendamt in Sachen Jugendhaus involviert ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass dies so mit dem Kreisjugendamt abgesprochen ist.

Rudi Salm

