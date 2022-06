Zu der Berichterstattung über den Baustreit am Kitzinger Marktplatz erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Als Rentner liebt man seine Heimatstadt, vor allem wenn man wie ich fast 50 Jahre hier leben durfte. So genieße ich den Spaziergang über unseren Marktplatz, freue mich über die bunte Vielgestalt der Hausfassaden und Dächer.

Ein liebevoll hergerichtetes Gebäude fällt mir auf, in dem eine große Buchhandlung das Erdgeschoss bezogen hat. Alles ist stilvoll restauriert - aber die oberste Fensterreihe der Gauben zeigt statt der Fenster schwarze, mit Plastikplanen verhängte Löcher. Der Eigentümer der viel Geld in die Hand genommen haben muss und sich bereits bei der Gestaltung alter Fassaden in der Ritter- und Kirchgasse hervorgetan hat, hat sich wohl auf eine mündliche Zusage zum Bau der Gauben verlassen; das wird als Prinzipienverstoß gewertet und der Weiterbau der Gauben musste eingestellt werden.

Einziges Argument für die erzwungene Einstellung der Bautätigkeit sind wohl persönliche Animositäten. Nachdem sich auch Hausdächer mit zwei Reihen von Gauben auf alten Aufnahmen von Kitzinger Häusern fanden sind ja auch Einwände von Seiten des Denkmalsschutzes hinfällig. So hoffe ich nur, dass die städtische Baubehörde endlich nachgibt und die endgültige Fertigstellung des Gebäudes gestattet.

Wolfram Wende

97318 Kitzingen