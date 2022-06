Zum Artikel "Stehen bald Windräder im Steigerwald?" vom 28. Juni erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Seit Jahrzehnten predigt die Wissenschaft den Klimawandel, aber da sind die Politikerinnen und Politiker nicht sehr gläubig! Das Gas aus Russland war doch für die Energieriesen ein "Schnäppchen" und ein guter Verdienst! Natürlich kann man in den Steigerwald noch mehr Windräder bauen, denn dort hat die bayerische Forstverwaltung mit ihren Holzerntemaschinen alle 20 Meter bereits tiefe Spuren in den Waldboden gepflügt, über die bei Starkregen die Sturzbäche in die Dörfer strömen!

Man könnte aber auch von der Frankenalp bis zum Alpenrand endlich mehr Windräder bauen und nicht auf das Gleichstromkabel aus Norddeutschland warten. Man kann auch Elektrolyseure aufbauen und den überschüssigen Strom in Wasserstoff umwandeln und diesen nicht aus Katar holen.

Aber lieber schaltet man bei uns die Windräder ab, wenn zu viel Solarstrom vorhanden ist, wie auch heute wieder. Es fehlt dann nicht nur der Windstrom, sondern es gibt für die Betreiber auch noch eine Entschädigung! Besonders oft sind die drei Windräder bei Gerolzhofen "abgeregelt" (ausgeschaltet). Nur das kleinere Windrad bei Brünnau (sechs Kilometer entfernt) läuft fast immer, denn es steht im Dunstkreis eines ehemaligen Wirtschaftsministers und wurde vor der 10H Regelung problemlos aufgestellt.

Stromumwandlung in dringend benötigten Wasserstoff ist aber noch nicht so lukrativ, da wartet die Energielobby erst noch auf Staatsgelder und baut lieber das weltgrößte Solarkraftwerk in Spanien. Bei uns schaltet man lieber die Windräder ab, das fällt einem bayerischen Wirtschaftsminister im Bierzelt auch nicht auf. Man kann doch die Atommeiler noch etwas laufen lassen und das bisschen Atommüll vergräbt er in seinen Äckern in Niederbayern!

Karl-Heinz Conrad

97318 Kitzingen