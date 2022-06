Zu dem Artikel "Stadt Kitzingen fördert Lastenräder" vom 29. Juni 2022 erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Die älteren Leser werden sich vielleicht an die Reisen des Dr. Gulliver erinnern, der im Indischen Ozean ein ganz kleinwüchsiges Völkchen entdeckte: die Liliputaner. Diese lagen im Konflikt mit ihren Nachbarn über die Frage, ob man ein gekochtes Ei an der spitzen oder runden Seite aufschlagen solle. Bei der Lektüre zur Förderung von Lastenrädern durch die Stadt Kitzingen musste ich feststellen, dass die geborenen Nachfahren dieser Denkart, zumindest was die Politik für eine Förderung einer nachhaltigen Umwelt betrifft, im Stadtrat zu Kitzingen sitzen scheinen.

Das Denken und Handeln von Liliput regiert in einer Stadt und Region, in der der Anstieg der Jahresmitteltemperatur, im Vergleich zu 1920, bereits 1,6 Grad Celsius beträgt, die Heißtage von Jahr zu Jahr zunehmen und der Grundwasserspiegel seit 14 Jahren sinkt.

Anstatt dieser Entwicklung Rechnung zu tragen und entwickelte Projekte endlich umzusetzen - zumd Beispiel das seit Jahren vorliegende Radwegekonzept - oder andere auf den Weg zu bringen, wie Maßnahmen zur Reduzierung des innerstädtischen Individualverkehrs, beschließt der Stadtrat eine Förderung, die man als "Zuckerl" oben auf eine bereits erfolgreiche und wirksame Umweltpolitik geben könnte.

Der sogenannte Umweltreferent setzt dem noch die Krone auf, indem er für massive Maßnahmen plädiert, um den Radverkehr in der Innenstadt zu beschränken. Für welch nachhaltige Umwelt plädiert er wohl?

"Experten" und der Oberbürgermeister sollen nun eine "strengere Überwachung" konzipieren. Sollen unter diesen auch Radfahrer sein, die das Rad im Alltag regelmäßig nutzen oder die mal eine Probefahrt mit dem Rad machen und ansonsten stets das Auto bevorzugen?

Zum Ende ist noch festzuhalten, dass die Nutzung eines mit E-Antrieb genutzten Fahrrads erst dann zur guten Tat für die Umwelt wird, wenn dafür ein anderes, mit fossiler Energie betriebenes Fahrzeug nicht weiter genutzt wird - ansonsten erhöht sie den schädlichen CO₂-Ausstoß!

Bernd Moser

