Zum Artikel "Ein Zukunftsmodell? Ja und nein zu gleichen Teilen" vom 30. August erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Wenn Bundeskanzler Scholz das 9-Euro-Ticket für eine der besten Ideen hält, welche die Koalition je hatte, dann kann dies nur daran liegen, dass er das Ergebnis aus seiner Chauffeur-gelenkten Dienstlimousine in Berlin Mitte heraus betrachtet.

Wer hingegen als Berufspendler das alltägliche Chaos, die Zustände in völlig mit aggressiven Billigfahrern überfüllten und verspäteten (oder ausgefallenen) Zügen der Linie RE 10 (zwischen Würzburg und Nürnberg) erleiden muss, kann diese Perspektive nur mit Kopfschütteln quittieren. Wollte die Politik eine Erleichterung für von hohen Preisen geplagte Pendler erreichen, hätte die Aktion auf die Inhaber von Zeitfahrkarten beschränkt werden müssen. Stattdessen hat man die ideologisch motivierte Umerziehungsmaßnahme "ÖPNV statt Auto" mit einbezogen und so mit Ansage das vorher schon überlastete System in weiten Teilen an die Wand gefahren. Wenn dieser Ansatz für alle erträglich verfolgt werden soll, muss vorher ein entsprechender Kapazitätsausbau erfolgen. Alles andere ist den auf einen funktionierenden ÖPNV angewiesenen Nutzern nicht zumutbar.

Bernhard Scholl

97318 Kitzingen