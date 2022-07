Zum Artikel "Sanierung der Gartenstraße wird teurer" vom 25. Juni erreichte die Redaktion folgende Zuschrift

Hätte der Pressevertreter nicht vor Sitzungsbeginn, er fühlte sich durch die zahlreichen Zuhörer sichtlich eingeengt, die Sitzung verlassen, dann hätte er von einer lebhaften Diskussion bezüglich Kindergarten und Jugendhaus berichten können.

Auf meine Frage, wie hoch mittlerweile die aktuellen Gesamtkosten des neuen Kindergartens sind, hielt mir die Bürgermeisterin in Sachen "Neubau kommunale Projekte" einen Vortrag. Die Art und Weise, wie sie dies vortrug, war schon beleidigend. Sie berief sich auf die geschätzten sieben Millionen Euro. Anscheinend ein Schicki-Micki-Kindergarten, denn sucht man in der Tagespresse nach Kindergartenneubauten, dann gehen die Gemeinden im Schnitt von circa vier Millionen Euro an Kosten aus.

Nachdem der 2. Bürgermeister schon letztes Jahr in einer Sitzung vortrug, man sollte die Kosten auf sieben Millionen Euro begrenzen, wurde von mir mehrmals per Mail nach den Kosten gefragt. Keine korrekte Antwort. Im Gegenteil. Sie bezeichnete diese Anfragen nach den Kosten als "Aufforderung zum Bruch des Amtseides".

Normalerweise sollte die Bürgermeisterin die aktuellen Gesamtkosten kennen. Durch die Pandemie und die Ukraine-Krise steigen die Baukosten ins Unermessliche. Außerdem herrscht ein enormer Materialmangel. Zusammen mit den Kosten anderer anstehender Aufgaben wird Obernbreit sich in der nächsten Zeit einer sehr hohen Verschuldung stellen müssen.

Wie sagte Knof nach der Wahl: "Der neu gewählte Gemeinderat ist so wie ich mir diesen gewünscht habe". Vielleicht sollten die Mitglieder des Gremiums überlegen, warum sie gewählt wurden und welche Verantwortung sie tragen. Vielen ist es anscheinend nicht bewusst. Sie sollten jetzt dafür sorgen, dass die Bürger die aktuelle Kostenschätzung erfahren, denn mittlerweile liegt sie schon im zweistelligen Millionenbereich (Aussage eines Gemeinderats).

Vielleicht wissen manche Räte auch nicht, worüber sie abstimmen, denn während die Vorsitzende die Beschlüsse vorträgt, sind diese zu sehr mit den Handys beschäftigt.

Rudi Salm

97342 Obernbreit