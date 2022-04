Kitzingen vor 32 Minuten

Brief vom Osterhasen

Die Kinder aus der Regenbogengruppe des Kindergartens Friedenskirche in Kitzingen haben dem Osterhasen Hanni Hase zusammen mit ihren Betreuerinnen Petra Jung (im Bild), Lisa Wenzel und Irina Kononenko einen Brief mit selbst gemalten und gebastelten Bildern geschickt. Die Kinder waren ganz überrascht und dann auch sehr stolz, als sie ein paar Tage später Antwort vom Osterhasen erhielten. Dieser hat sogar jedem Kind einen persönlichen Dankesbrief mit einer Ostergeschichte und Ausmalbildern übersandt. So ist die Vorfreude auf das bevorstehende Osterfest für die Kinder noch ein Stückchen größer geworden.