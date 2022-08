Zum Artikel "Hier droht Bußgeld: 7 Irrtümer im Verkehr" vom 10. August erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Hier noch zwei Beispiele, wo Bußgelder drohen könnten:

Liebe Radfahrer, wenn an einer Lichtzeichenanlage nur ein Männchen zu sehen ist, müsst ihr absteigen, schieben und nicht einfach drüberradeln, wie am Gußwerk so oft gesehen.

Oder liebe Autofahrer, wenn an einem Schülerlotsenübergang keine Lotsen sind, so ist dieser als Zebrastreifen anzusehen. Also nicht einfach drüberrasen wie in Schwarzach.

Rolf Schwarz, 97359 Schwarzach