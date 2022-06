Zu der Berichterstattung über den Baustreit am Kitzinger Marktplatz erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Nach der umfangreichen Renovierung des Hauses sollte nach dem Fallen des Gerüstes ein neuer Blickfang im Bereich des Kitzinger Marktplatzes entstehen. Es wirkt wie ein Magnet, wenn man auf das Haus blickt. Welch großartige Bereicherung für das Ambiente dieser Stadt.

Das Dach des Hauses hat ein sogenanntes Mansardengiebeldach. Das heißt, es kann eine doppelte Reihe an Dachgauben bergen. Allerdings war bei der Baugenehmigung nur eine Reihe geplant. In Folge der Bauarbeiten kam dem Architekten und Investor der Gedanke, die zweite Gaubenreihe als zusätzlichen Wohnraum zu nutzen. Nach mündlicher Zustimmung der städtischen Behörde wurde der Architekturplan umgehend nachgereicht. Jedoch hat im Zuge organisatorischer Schwierigkeiten das Amt für Denkmalschutz diesen Plänen nicht zugestimmt. Nun steht das Gebäude als Schwarzbau unter dem Joch diverser Streitigkeiten und wartet auf seine Fertigstellung. Der Bau des Hauses ist so weit fortgeschritten, es lässt jetzt schon erkennen, welches Schmuckstück auf unsere Augen wartet.

Nun stellt sich doch wirklich die Frage, wieso diese, nun verzeihen Sie mir bitte die Ausdrucksweise, Davidsche Kleinigkeit des Baus der zweiten Dachgaube zu einem Problem Goliathschen Ausmaß gemacht wird? Das Exterieur des Bauwerkes leidet in keinster Weise unter der Anbringung der zweiten Gaube, es würde nicht einmal auffallen.

Liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebes Amt für Denkmalschutz, vielleicht lässt dieser Leserbrief von uns Kitzinger Urgesteinen die Vernunft zum Zuge kommen, sodass ein Übereinkommen entstehen und dieses herrliche Haus fertig renoviert werden kann. Das fertiggestellte Haus ist nur ein Zugewinn für das Ambiente unserer schönen Stadt, was man über eine nicht fertiggestellte Dauerbaustelle nicht behaupten kann.

Franz Henke, Heinrich Hertkorn, Rainer Schütz, Hans Metzger

97318 Kitzingen