Zum Artikel " Das Drama am Kitzinger Steigweg in sieben Akten: Vom leisen Protest zum organisierten Widerstand " vom 5. August erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Herzlichen Dank, Herr Lenz, für diesen übersichtlichen und sorgfältig recherchierten Bericht über das Wohnungsbauprojekt am Steigweg in Kitzingen. Dieser Artikel gehört zur Pflichtlektüre eines jeden Gemeinde- oder Stadtrats. Es kann und darf nicht sein, dass ein Stadtrat ohne ausführliche Kenntnis der Hintergründe und insbesondere ohne jegliche Kenntnis über einen Investor Beschlüsse in dieser Tragweite erlässt. Allein die Kenntnis über die undurchsichtigen Verflechtungen des Projektbüros hätten gleich zu Beginn zu einem Ablehnen der Baupläne führen müssen.

Die Kitzinger Einwohner selbst mussten über ein Bürgerbegehren letztlich dafür Sorge tragen, dass nicht russische Oligarchen in naher Zukunft maßgeblich an wichtigen Kitzinger Entscheidungen teilhaben. Die Tür dazu stand schon sehr weit offen. Ordentliche Ratsarbeit der gewählten Vertreter im Stadtrat hätte das schon im Vorfeld verhindern müssen. Nein – man streitet lieber ausgiebig über die Zulässigkeit von Dachgauben.

Richard Baumann

97334 Sommerach