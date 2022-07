Nordheim aktualisiert vor 16 Minuten

Brief an die Redaktion: Hinterwäldlerische Reaktion von Nordheims Bürgermeisterin

Die Reaktion der Nordheimer Bürgermeisterin Säger zum Bierausschank an der Fähre ist doch recht hinterwäldlerisch: Wünscht sie sich ein Reservat für ihre Winzer. Manche werden das löblich finden. Doch Tatsache ist, allzu häufig fehlt es in Nordheim an Möglichkeiten, draußen zu sitzen, zumal auch noch mit dem wunderbaren Ambiente an der Fähre und neben der Liegewiese. Der Zuspruch der Gäste spricht Bände.