Brennpunkt Altmain: Gaudi und Naturschutz kollidieren

Naherholungsgebiet und Naturschutzgebiet – am Altmain zwischen Volkach und Sommerach zeigt sich gerade, dass beides nicht unbedingt zusammenpasst. Auf der einen Seiten bevölkern bei Sommerwetter vor allem an Wochenenden Ausflügler in Scharen den für die Berufsschifffahrt gesperrten Fluss und dessen Uferbereich. Auf der anderen Seite brüten und leben gerade dort streng geschützte, teils sehr seltene Tier- und Pflanzenarten. Der Konflikt scheint vorprogrammiert und Anwohner beklagen Auswüchse, wie in Astheim, wo Anwohner gegen Blechlawinen und wildes Parken demonstrieren.

Doch auch sonst mehren sich Stimmen, die auf eine Eindämmung der Besucherzahlen am Altmain und eine bessere Kontrolle geltender Naturschutzvorschriften pochen. So wiederholt die seit Juni 2019 aktive Interessengemeinschaft (IG) Altmain, der LAMA Landschaftsschutz Mainschleife, der Bund Naturschutz in Volkach, die Volkacher Grünen und der Verein Erhalt der Nordheimer Au angehören, in einer Pressemitteilung zwei Kernforderungen, die sie vergangenen November während eines Runden Tisches, an dem Bürgermeister der Mainschleife, Floßbetreiber und Fährleute teilnahmen, vorgebracht hatte: eine festgelegte Höchstzahl von gewerblich vermieteten Kanus auf dem Altmain sowie mit Gebühren belegte Parkplätze entlang den Zugangsstellen zum Gewässer.