Vor dem Hintergrund eines drohenden Gas-Notstands im nächsten Winter hat Iphofens Dritter Bürgermeister Jörg Schanow einen "Notfallplan Holz" gefordert. "Mir wäre wichtig, von der Stadt eine Aussage zu hören, dass im Winter kein Iphöfer frieren muss", sagte Schanow bei der jährlichen Sitzung des Stadtrats im Iphöfer Stadtwald.

Schanow appellierte, die Stadt müsse "rechtzeitig überlegen", was sie im Sinne der Iphöfer Haushalte unternehmen wolle, wenn aus Russland kein Gas mehr fließt und der Vorrat in den Speichern aufgebraucht ist. Dazu gehörten auch Erwägungen, für Brennholznachschub aus dem Stadtwald zu sorgen. Voraussetzung ist, dass die Leute einen Holz- oder Kachelofen besitzen.

Die Stadt kann Brennholz liefern, aber nicht ofengerecht

Stadtförster Rainer Fell sagte, die Stadt sei zwar in der Lage, die Bevölkerung mit Brennholz zu versorgen, habe aber keine Möglichkeit, das Holz ofengerecht zu verarbeiten, also zu schneiden und zu spalten. Zudem müsse man Abstriche bei der Qualität machen, denn bei nur fünf Prozent Rotbuche im Stadtwald könne die Stadt das von vielen gewünschte "Premiumholz" kaum liefern. Als er früher Bestände aus knorziger Eiche oder Hainbuche angeboten habe, habe er dieses Holz kaum losgebracht.

Einzelne Stadträte berichteten, dass bei lokalen Brennholzhändlern schon jetzt kein Holz mehr für den Winter mehr zu bekommen sei. Fell versprach, auch hier im vertretbaren Rahmen für Nachschub aus dem Stadtwald zu sorgen.

Wer an das Iphöfer Nahwärmenetz angeschlossen ist, muss sich laut Fell keine Sorgen machen. Der Vorrat an Hackschnitzeln für das stadteigene Biomasse-Heizwerk reiche locker. "Da bleiben die Wohnungen in den nächsten zwei Jahren nicht kalt." Seit 2009 werden mit der dort erzeugten Wärme nicht nur Schule, Sporthalle und Hallenbad gespeist, sondern auch Teile der Altstadt.

Sollte sich der Stadtrat demnächst für den Bau eines zweiten Heizwerks entscheiden, um die gesamte Altstadt mit Fernwärme zu versorgen, sei auch dies mit Holz aus dem Stadtwald zu bewerkstelligen. Bei der Stadt laufen dazu bereits erste Untersuchungen.