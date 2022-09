Kitzingen vor 1 Stunde

Brennende Müllablagerungen

Am Sonntagabend ging bei der Polizeiinspektion Kitzingen eine Meldung über eine Rauchentwicklung auf dem ehemaligen Gelände der US-Armee, nördlich der Staatsstraße 2272, an der ehemaligen Schießanlage zwischen Kitzingen und Großlangheim ein. Die alarmierten Feuerwehren aus Kitzingen und Großlangheim entdeckten qualmende Müllablagerungen in einer offen stehenden Vorhalle. Sie konnten diese zügig löschen.