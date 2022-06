Volkach vor 1 Stunde

Brandstiftung in der Parkanlage

Bei der Polizeiinspektion Kitzingen ging am Donnerstag um 0.46 Uhr eine Mitteilung über einen Brand in der Parkanlage "Am Bach" in Volkach ein. Vor dem Eintreffen der Streifenbesatzung konnte der aufmerksame Mitteiler das Feuer am Einsatzort austreten, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion. Bislang unbekannte Täter zündeten zuvor einen an einer Laterne angebrachten Hundekotbeutelspender an. Durch den Brand entstand ein Schaden von circa 150 Euro.